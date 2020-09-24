В Москве могут снова ввести карантин: кого это коснется

В Москве могут снова ввести карантин: кого это коснется
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
продолжениеВ Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября
Повторно вводить пропускной режим в столице пока не планируют

В связи с ростом заболеваний коронавирусом в Москве могут вновь ввести карантин. О возможных ограничениях сообщил информированный источник.

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями",

рассказал источник "Интерфаксу". Именно для этой категории граждан власти рассматривают введение режима самоизоляции.

К системе пропусков или "закрытию" экономики прибегать пока не планируют. Подобных ограничений скорее всего не будет и в октябре, передает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Мэр города Сергей Собянин подтвердил: ситуация в Москве действительно усложняется. Об этом говорит серьезный рост числа пациентов, госпитализированных с коронавирусом, сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Сегодня, 24 сентября, Владимир Путин отметил: эпидемиологическая ситуация в России значительно лучше, чем в других странах, поэтому повторных ограничений пока не будет. Однако президент напомнил о том, что защитные меры все же важны, чтобы не приходилось возвращаться к строгому карантину.

За последние сутки в Москве выявили 1050 новых случаев COVID-19. Четырехзначной цифры показатель достиг впервые за три месяца.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Денежкин
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Ситуация не особо понятная. Ясно, что надо поберечь себя, но карантин или сомоизоляция уже надоела. Пусть власти обозначат правила более конкретно. Могу ли я сходить в магазин? Могу ли пригласить друзей домой? Много вопросов и хочется конкретного ответа.
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