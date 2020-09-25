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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города. На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти вынуждены вновь частично вернуть карантин.
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно",
– говорится в сообщении.
"Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний",
– отмечается в обращении Собянина.
Мэр Москвы выразил надежду, что возвращения к жестким ограничительным мерам, как было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, удастся избежать. Для этого жителям столицы нужно проявить сознательность и соблюдать меры предосторожности.
Накануне число случаев заражения коронавирусом в Москве перевалило за тысячу, согласно статистике.
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