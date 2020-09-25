Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города. На фоне роста заболеваемости коронавирусом власти вынуждены вновь частично вернуть карантин.

Ограничительные меры в Москве начнут действовать с понедельника, 28 сентября. Они в первую очередь касаются людей из групп риска – пенсионеров и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Для них вероятность заразиться COVID-19 особенно высока.

Жителям столицы старше 65 лет не следует покидать дом без особой нужды, говорится в обращении Собянина. То же касается и людей с хроническими болезнями.





"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно",

– говорится в сообщении.

Работающим пенсионерам и тем, кто страдает от хронических заболеваний и сейчас ездит в офис, рекомендуется перейти на дистанционку или взять отпуск.

Выходы в магазины и аптеку россиянам из группы риска нужно ограничить. Ходить за покупками необходимо строго в маске и перчатках.

Руководителям предприятий власти Москвы также рекомендуют следовать ограничительным мерам и перевести на удаленку как можно больше работников.





"Вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается. И, как я уже говорил, на нее может наложиться осенне-зимний всплеск простудных заболеваний",

– отмечается в обращении Собянина.

Мэр Москвы выразил надежду, что возвращения к жестким ограничительным мерам, как было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса, удастся избежать. Для этого жителям столицы нужно проявить сознательность и соблюдать меры предосторожности.

Накануне число случаев заражения коронавирусом в Москве перевалило за тысячу, согласно статистике.

Как отличить коронавирус от гриппа и простуды: о симптомах COVID-19 – в нашем материале. Чтобы не принести вирус домой с улицы на руках и одежде, важно соблюдать несколько правил – как нужно мыть руки и как можно сделать антисептик в домашних условиях: рассказываем подробно в инструкции.