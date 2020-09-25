От COVID-19 умерли 108 человек

В России за сутки инфекцию из Китая нашли у 7 212 человек. За все время заболели 1 136 048 жителей страны. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве, где по-прежнему растет число новых зараженных, диагноз подтвердили у 1560 человек. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 224 жителей. В Подмосковье заразились 208 россиян.

От COVID-19 умерли 108 человек. Всего эпидемия унесла жизни 20 056 пациентов.

Выздоровевших за сутки оказалось 4 317 россиян. За все время выздоровели 934 146 жителей страны.

Из-за роста заболевших в Москве мэр города Сергей Собянин снова вводит ограничения с 28 сентября. Так, он призвал людей старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний, не выходить из дома без особой надобности, а работающих перейти на удаленку.