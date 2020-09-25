В Москве выводят из резерва больничные койки на фоне роста заражений коронавирусом

продолжениеНовый порядок по карантину: Собянин ответил на главные вопросы
Коечный фонд столицы был законсервирован еще до осени

Московские власти приняли решение вывести из резерва койки и специальные помещения обсерваторов для пациентов с коронавирусом. Об этом заявила в пятницу заместитель мэра столицы Мария Ракова, сообщает оперштаб.

По словам чиновницы, “распечатывание” коечного фонда вызвано резким ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией. Между тем, как отметила Ракова, для властей Москвы такая тенденция не стала чем-то неожиданным. Резкий рост заболеваемости – это “общемировая тенденция”, указала Ракова.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 1 560 случаев заражения коронавирусом.

Руслан ЭСЕРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

У границы с Крымом обнаружено тело украинского военного

Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей