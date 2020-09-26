От COVID-19 за сутки вылечились 6004 человек

Оперативный штаб рассказал об эпидемиологической обстановке в России. Исходя из свежих данных, за сутки коронавирус подтвердили еще у 7523 жителей страны. За весь период инфекцию подхватили 1143571 человек.

По последним сведениям, за сутки полностью излечиться смогли 6004 россиян. Общее число переболевших COVID-19 приближается к миллиону – 940150 человек.

Есть и печальная статистика. Число случаев со смертельным исходом продолжает расти. Так, за сутки от инфекции из Китая скончались 169 человек. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 20225 жителей России.

Тройка регионов-лидеров, где выявляют наибольшее число заболевших, следующая: первое место по-прежнему занимает Москва с 1792 инфицированными, на втором месте – Санкт-Петербург с 232 зараженными, а на третьем месте находится Московская область – 204 заболевших.

Ранее появилась информация о том, что из-за всплеска заболеваемости в Москве введут ограничительные меры. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 28 сентября, начнет действовать частичный карантин.

Ограничения в первую очередь касаются людей из группы риска – пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Поэтому данной категории москвичей посоветовали не выходить из дома без особой надобности.

Руководителям крупных предприятий Собянин порекомендовал перевести своих сотрудников на удаленку, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.