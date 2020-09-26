Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
627 новости
С конца августа количество инфицированных новым коронавирусом за сутки увеличивается с каждым разом. О том, что к осеннему периоду возможна подобная тенденция предупреждали в Роспотребнадзоре, однако это связывают не только с наступлением холодного периода.
Как заявила Анна Попова, в первую очередь рост числа больных связан с несоблюдением мер профилактики по распространению инфекции. Она призывала относиться к коронавирусу более настороженно, чем многие делают это сейчас, пишет РИА "Новости".
В Москве снова ввели ограничения в связи с коронавирусом. Это коснулось некоторых категорий граждан.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики