Подозрения Роспотребнадзора подтвердились

С конца августа количество инфицированных новым коронавирусом за сутки увеличивается с каждым разом. О том, что к осеннему периоду возможна подобная тенденция предупреждали в Роспотребнадзоре, однако это связывают не только с наступлением холодного периода.

Как заявила Анна Попова, в первую очередь рост числа больных связан с несоблюдением мер профилактики по распространению инфекции. Она призывала относиться к коронавирусу более настороженно, чем многие делают это сейчас, пишет РИА "Новости".

В Москве снова ввели ограничения в связи с коронавирусом. Это коснулось некоторых категорий граждан.