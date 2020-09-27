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В России за сутки инфекцию из Китая нашли у 7 867 человек. За все время эпидемии заразились 1 151 438 жителей страны. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Москве по-прежнему растет число заболевших. За сутки в столице коронавирус врачи подтвердили у 2016 горожан. В Санкт-Петербурге выявлено 227 новых случаев заражения. В Подмосковье положительный тест на инфекцию сдали 226 жителей.
Умерли за сутки 99 пациентов. Всего во время эпидемии болезнь не смогли преодолеть 20 324 человек.
Выздоровевших за сутки стало 3 068 россиян. Всего вылечились 943 218 жителей страны.
В Москве с понедельника начнут действовать новые карантинные правила. Какие ограничения и для кого вводятся, объяснял мэр города.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики