Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Глава Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно сегодня, 28 сентября.
На прошлой неделе сообщалось о том, что губернатор региона сдал тест на COVID-19, показавший положительный результат. После этого пресс-служба правительства Алтайского края заявила о том, что Томенко переходит с 22 сентября на амбулаторное лечение в домашних условиях.
После госпитализации Томенко осуществлял работу по руководству правительства региона дистанционно, сообщает РИА "Новости".
Губернатор был госпитализирован в краевую больницу 27 сентября, в воскресенье. Тест на инфекцию у главы региона в настоящее время отрицательный, передает Телеграм-канал правительства Алтайского края.
Ранее стало известно, что инфекцией заразился глава Саратовской области Валерий Радаев. Губернатор рассказал на своей странице в соцсетях о том, как протекает его болезнь.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики