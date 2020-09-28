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В Роспотребнадзоре сообщили, когда произойдет улучшение эпидемиологической обстановки в России. Прирост новых случаев коронавируса постепенно начнет снижаться в октябре после выхода на плато.
По словам члена федеральной службы Виктора Малеева, до октября количество заболевших будет расти. Однако пика не ожидается, передает РИА "Новости".
Говоря о защите населения от COVID-19, Малеев отметил, что вводить всеобщий карантин не требуется. Пока что можно обойтись самостоятельным соблюдением мер предосторожности.
Ранее в связи с ростом заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения. Они касаются пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Данной категории людей посоветовали не выходить из дома без особой надобности. Руководителям фирм порекомендовали перевести своих сотрудников на удаленку.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики