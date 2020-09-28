Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Жителям России не грозят новые ограничительные меры из-за коронавирусной эпидемии, если они будут строго выполнять существующие профилактические требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам высокопоставленной госслужащей, сейчас нет серьезных оснований для введения новых карантинных мер. В эфире радио "Комсомольская правда" Попова также отметила, что COVID-19 превращается в сезонное заболевание, так что всплеск заражений в осенний период был вполне ожидаемым.
Ранее эксперт назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом.
Прирост новых случаев заражений
постепенно начнет снижаться в октябре.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики