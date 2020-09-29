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Представитель Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал несколько сценариев, связанных с COVID-19 в России. По словам эксперта, существует три возможных варианта развития событий.
Агаси Тавадян также отметил, что вводить строгий карантин не имеет смысла. Так как, по словам эксперта, 80 процентов населения России не будут выполнять требования.
Напомним, накануне Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Глава государства призвал серьезно относиться к сложившейся ситуации и не пренебрегать мерами безопасности. В противном случае придется возвращаться к введению ограничительных мер, действующих весной.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что прирост новых случаев коронавируса постепенно начнет снижаться в октябре после выхода на плато.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики