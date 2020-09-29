Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 сентября
Фото: Зыков Кирилл/АГН Москва
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За сутки выявлено 8232 новых случая

Оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по эпидемиологической обстановке в стране. За сутки опасную инфекцию подхватили 8232 жителя России. За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 1167805 человек.

К 29 сентября медикам удалось вылечить еще 6479 человек. За весь период пандемии долгожданный отрицательный тест на коронавирус получили 952399 жителей России.

Имеет место и печальная статистика. По последним данным, за сутки от коронавируса скончались 160 человек. Всего эпидемия унесла жизни 20545 россиян.

Рассмотрим распределение новых случаев болезни по регионам. Пальму первенства по-прежнему держит Москва. Там за прошедшие сутки инфекцию подхватили 2300 человек. На втором месте – Санкт-Петербург с 251 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Московская область с 209 заразившимися.

Количество случаев заражения и летальных исходов по всему миру стремительно растет. Согласно статистике, от коронавируса умерли уже более миллиона человек.

Обеспокоенный этой цифрой генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, передает телеканал "360".

В "Твиттер" он опубликовал пост, в котором призвал всех объединиться в борьбе против COVID-19.

"Поскольку разработка вакцины – недорогой и доступной для всех – продолжается, давайте почтим память погибших, работая вместе ради победы над вирусом" – написал политик в личном микроблоге.

Гутерриш отметил, что речь здесь идет не о пугающей статистике, а о жизнях людей в первую очередь. Генсек ООН добавил, что человечество в конечном итоге одержит победу над коронавирусом, но для этого придется учиться на собственных ошибках. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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