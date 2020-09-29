Стариков и детей опять посадили дома

Осенний всплеск заболеваемости COVID-19 привел к ужесточению мер против распространения эпидемии в России. Сильнее всего это почувствовали жители Москвы.

Кого коснулись ограничения

Пенсионеры

С понедельника, 28 сентября, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции москвичам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Гулять им не запрещается, социальные карты для проезда на общественном транспорте тоже пока не заблокировали. Однако мэр города Сергей Собянин настоятельно призвал пенсионеров и ослабленных граждан сидеть дома и поменьше контактировать с окружающими. Соответственно, с 28 сентября социальные службы и волонтеры вновь работают в усиленном режиме, обеспечивая нужды больных и стариков на дому.

Работающим пенсионерам, решившим соблюдать самоизоляцию, дадут больничный.

Мэр города попросил россиян старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать домашний режим до 28 октября. На такой же срок рекомендовано перевести людей на удаленную работу.

Школьники, дошкольники, студенты

Для школьников с 5 по 18 октября объявлены каникулы. Как пояснил мэр, дети обычно переносят коронавирус бессимптомно, но заражают родственников. Поэтому со следующей недели их максимально изолируют: никакие детские образовательные и развлекательные учреждения в период внеплановых каникул работать не будут. Власти города просят родителей проследить, чтобы дети не ходили в это время по торговым центрам и другим местам массового скопления людей.

Детских садов ограничения пока не коснутся. По учащимся в колледжах отдельного заявления не было. По обучению в вузах решение принимает администрация учебного заведения – студентов могут вернуть на дистанционный режим, оставить на традиционном очном или ввести смешанное расписание.

Работа общественного транспорта

Ранее сообщалось, что пропускной режим в Москве, как было весной, вводить сейчас не планируется. Общественный транспорт работает в прежнем режиме. При этом пассажиры обязаны быть в масках и перчатках.

Последние данные по заболевшим

По последним данным, в России подхватили коронавирусную инфекцию уже более 1 миллиона человек, из которых более 20 тысяч скончались от заболевания и вызванных им осложнений. В Москве за последние сутки заразились еще 2300 жителей. Принято решение увеличить число коек в обсерваторах и ковидных отделениях столичных больниц.