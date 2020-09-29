Работодателям посоветовали отложить массовые мероприятия

После просьбы властей регионов соблюдать ограничения некоторые компании снова перешли на удаленную работу. Остальным сотрудникам, которые по-прежнему выходят в офисы, советуют не только держаться на расстоянии, но и на время позабыть о корпоративах. Причина – рост числа зараженных коронавирусом.

Отказаться от проведения массовых мероприятий просят до тех пор, пока ситуация с пандемией будет оставаться неблагополучной. Такие рекомендации дали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, руководители должны позаботиться о том, чтобы работники находились в удалении – на разных этажах, в отдельных кабинетах, работали в несколько смен. Также необходимо позаботиться о запасе дезинфицирующих средств для уборки и обработки рук, масок и других средств защиты на все рабочие дни.

Помещения хорошо бы оснастить бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. И проветривать раз в два часа. Если поблизости нет столовой, обедать нужно только в специально отведенных комнатах, советует санитарное ведомство.

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8232 жителей. В целом с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 1167805 человек в нашей стране.

