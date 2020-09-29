В 2020 году россиянам грозит двойная опасность

В России снова растет число заразившихся коронавирусом. Ситуацию, как предупреждали медики, осложняет надвигающийся сезон гриппа и простуд. Как защититься от коронавируса и гриппа осенью 2020 года, рассказала врач. Главные способы – в подробной инструкции от "Утро.ру".

Как защититься от коронавируса, гриппа и ОРВИ

"Безусловно, осень этого года будет в некотором роде вызовом, потому что к сезонному повышению заболеваемости гриппом также прибавился риск заболеть коронавирусом", –

отмечает врач, эксперт Лаборатории долголетия Оксана Лищенко. Снизить риск заражения можно, соблюдая ряд рекомендаций.

Гигиена

Нужно носить маски и перчатки в общественных местах

соблюдать правила личной гигиены (не трогать лицо руками, использовать антисептик, регулярно мыть руки после прогулки

регулярно промывать слизистую оболочку носа специальными солевыми спреями, физиологическим раствором, препаратами интерферона альфа (по инструкции),

обязательно проводить дезинфекционные мероприятия дома и в офисах: проветривать, делать влажную уборку.





Питание

Особенно важным в эти дни становится сбалансированное питание.

Включите в рацион достаточное количество белковых продуктов, минимум 400-500 гр овощей, фруктов и ягод ежедневно, употребляйте продукты с антиоксидантными свойствами (облепиха, черника, виноград, клюква, рябина, смородина, гранаты, орехи, фасоль, артишоки, зеленый чай, какао).

После согласования со специалистами рекомендуется дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов или пищевых добавок (витамин Д, витамин С, ОМЕГА3 жирные кислоты, элеутерококк, женьшень, лимонник, чесок, эхинацея, куркумин, шиповник и др).

Сон

Важно следить за режимом сна, он должен быть минимум 7-8 часов, сохранять физическую активность (минимум 150 минут занятий в неделю, в том числе прогулки или занятия на свежем воздухе, дыхательная гимнастика), закаливание (контрастный душ), отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

О том, кому можно прививаться вакциной от коронавируса, а кому она противопоказана, можно узнать из нашей инструкции.