Экс-президент Украины изолировался дома

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Политик рассказал, что со вторника лечится дома.

Порошенко поведал в "Твиттер", что последние шесть лет переносил все болезни на ногах, однако эту не может. По его словам, коронавирус – "коварная болезнь".

Экс-президент Украины пожаловался, что ему приходится сделать перерыв в поездках по стране, но призвал народ беречь себя.

Подписчики пожелали Порошенко здоровья и попросили его беречь себя.

Он стал не первым политическим деятелем на Украине, у которого нашли инфекцию из Китая. Ранее COVID-19 переболела Юлия Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина" тяжело переносила инфекцию.

Испытала на себе всю тяжесть коронавируса и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена.