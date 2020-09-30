Свежая статистика по коронавирусу на 30 сентября

За сутки от инфекции скончались 177 человек

По свежим данным Оперативного штаба по эпидемиологической обстановке в России, за сутки коронавирус подтвердили еще у 8481 жителя страны в 84 регионах.

Излечиться от COVID-19 за сутки смогли 5858 россиян. Общее число заболевших в 85 регионах РФ на сегодня составило 1176286 человек.

Не обошлось и без потерь. Число смертельных случаев, увы, растет. За последние сутки инфекция унесла жизни 177 человек. За весь период пандемии коронавирус скончались 20722 жителя России. Излечились 958257 пациентов.

Первое место в тройке регионов-лидеров с наибольшим числом заболевших по-прежнему занимает Москва с 2308 инфицированными, второй – Санкт-Петербург с 276 зараженными, а на третьей строчке находится Московская область – там 222 заболевших.

Ранее сообщалось, что из-за повторного всплеска заболеваемости в Москве введут ограничительные меры. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 28 сентября, начнет действовать частичный карантин.

В первую очередь ограничения коснулись пенсионеров и тех, кто имеет хронические заболевания. Таким горожанам порекомендовали не выходить из дома без особой надобности.

Руководителей крупных предприятий Собянин попросил перевести сотрудников на удаленю работуу, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавируса.