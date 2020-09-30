Москвичам пригрозили штрафом из-за масок

продолжениеСМИ: последствия коронавируса ударили по Лепсу
Жителям столицы напомнили о мерах защиты во время пандемии

С 1 октября москвичи смогут купить медицинскую маску в общественном транспорте в два раза дешевле. Такие меры решили принять в связи с ростом заболеваемости коронавирусом – за нарушение масочного режима по-прежнему предусмотрены штрафы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Маски пассажирам будут продавать по 5 рублей. Купить защитные средства можно в кассах метро, МЦК, МЦД, а также на автовокзалах Мосгортранса и в автоматах, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Напомним, что ранее стоимость масок в транспорте составляла 10 рублей.

В департаменте призвали сохранять осторожность и не забывать о средствах защиты. За нарушение масочного режима москвичам грозит наказание. С момента введения ограничений в столице оштрафовали более 85 тыс. пассажиров, напоминает "Мир24".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей