В России могут ввести новые ограничительные меры из-за коронавируса - Роспотребнадзор

Россиянам советуют не пренебрегать требованиями профилактики

Эксперт из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ведомство допускает введение новых ограничительных мер – все зависит от развития ситуации и эпидемиологической обстановки в стране.

Специалист отметила, что резкий рост новых случаев заболевания вынудит власти принять соответствующие меры и тогда, возможно, снова будут введены ограничения, передает "Интерфакс".

Пшеничная призвала россиян строго следовать рекомендациям по профилактике, если они хотят избежать новых карантинных ограничений.

Между тем, суммарное число жертв опасной инфекции в мире превысило 1 млн человек. Такие данные приводят эксперты Университета Джона Хопкинса.

Ранее власти Москвы пригрозили жителям столицы штрафами из-за отсутствия масок.

Ольга ФЕДОРОВА

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