Медики считают, что большинство случаев COVID-19 нужно лечить в домашних условиях

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. Медики назвали основные ошибки, которые допускают инфицированные граждане.

Так, Александр Мясников считает, что если температура больного не поднимается выше 37,5 градусов, тогда ему лучше лечиться дома. Виктор Зуев добавил, что при симптомах коронавируса необходимо вызвать врача на дом, а "не заниматься самодеятельностью", передает "НСН".

Медик также напомнил, что основным симптомом COVID-19 является отсутствие обоняния, однако похожие симптомы бывают и при ОРВИ.

Анатолий Альштейн призвал прислушиваться к советам опытных врачей, чтобы снизить темпы роста заболевших.

"Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы", – считает врач.

Медик добавил, что самостоятельно отличить COVID-19 от ОРВИ очень сложно, поэтому лучше сдать тест.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России могут ввести новые ограничительные меры из-за коронавируса.