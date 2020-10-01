Эпидемия коронавируса в России усилится в октябре - вирусолог

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Пик заболеваемости COVID-19 в России еще не наступил. Об этом предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. По его оценке, в октябре будет много заразившихся.

"Рост будет продолжаться еще долго. Он может приостановиться и пойдет на плато, но это все будет тянуться",

– предупредил врач. Он отметил, что снижение накала эпидемии будет зависеть от россиян и их готовности соблюдать профилактические меры – чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, носить маску, передает РИА "Новости".

На данный момент пиком распространения коронавируса в РФ считается 11 августа, когда за сутки заболели 11656 человек.

По информации на 1 октября, в стране подхватили вирус уже 1185231 человек, из них 8945 заболели за последние сутки.

Николай ВИКТОРОВ

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