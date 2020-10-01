Вторая волна коронавируса: как минимизировать последствия и справиться с эпидемией

Посильные каждому меры безопасности позволят улучшить эпидобстановку

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России ухудшается. В первую очередь, это видно по динамике роста заражений в Москве. Серьезной вспышки эпидемии удалось избежать, однако ежедневное число новых заболевших увеличивается. В такой ситуации меры профилактики – самый надежный способ стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

Осенний период – время активизации вирусных заболеваний. Так стало и с COVID-19. Данные тенденции справедливы для всего мира. Европейские специалисты уже фиксируют вторую волну заболевания. Как писали "Вести", самая тяжелая ситуация складывается в Испании – там недостаточно медиков, а темпы прироста заболеваемости сравнимы с весенними. Немногим лучше дела обстоят в Италии и Великобритании.

Москва идет в мировом тренде, хотя в нашей столице пока нет предпосылок для серьезного беспокойства. Сейчас основная задача властей и граждан – переломить ситуацию и сдержать рост новых случаев заражения. Самый действенный способ, который показал свою эффективность при первой волне – соблюдение мер профилактики. Вовремя введенные ограничения позволили России избежать серьезных последствий распространения страшного заболевания. Смертность в нашей стране на протяжении всей пандемии сохраняется на низком уровне по сравнению с многими другими странами.

Сейчас, когда число новых заболевших растет, важно строго придерживаться рекомендаций специалистов. Ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах, социальное дистанцирование – самый надежный способ не подхватить вирус, а значит, защитить себя и близких. Пожилые люди снова под ударом. Опыт первой волны показал, что старики и люди с хроническими заболеваниями тяжело переносят инфекцию. Введение ограничений, в первую очередь, позволит обезопасить и сохранить жизни именно этих категорий граждан.

Эксперты фиксируют рост числа болеющих детей – впервые их стало больше 19%. Дети не находятся в зоне риска – для них заболевание обычно проходит в легкой форме. Но они остаются переносчиками вируса, а значит, способны заразить тех, по кому болезнь может серьезно ударить. Летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%. В сентябре она выросла до 20-25%.

Соблюдение профилактических рекомендаций позволит стабилизировать ситуацию. При этом многие горожане и работодатели игнорируют предложенные в форме совета меры. Недавно московские власти призывали сократить число сотрудников, работающих в обычном формате и перевести их на удаленку. Однако в метро людей меньше не стало. И многие из них пользуются общественным транспортом без средств защиты, подвергая потенциальной опасности себя и окружающих.

От советов пришлось переходить к делу. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о переводе 30% сотрудников на дистанционный формат работы, при этом все люди старше 65 лет должны работать на удаленке. Также ранее были даны рекомендации пожилым лицам не покидать дома. Домашний режим нужно соблюдать до 28 октября.

Сокращение числа людей на улицах, в офисах и на предприятиях позволит сдержать темпы суточного прироста новых заболеваний. Принимая такое решение, московские власти руководствовались неутешительными данными статистики. Так, ощутимо растет количество госпитализаций – более 5 тыс. в неделю. При этом увеличивается число людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тыс. человек в неделю.

Речь о введении пропусков пока не идет, но нужно понимать, что при ухудшении ситуации администрация столицы пойдет на все необходимые для борьбы с коронавирусом меры. В текущей ситуации пока достаточно превентивных мер. Например, введение каникул для школьников позволит обезопасить старших родственников детей и преподавательский состав. Мера является вынужденной, но может благотворно повлиять на эпидобстановку в Москве. При этом родители должны понимать, что в это время нужно максимально сократить социальные контакты детей. Общими усилиями стране удастся минимизировать последствия второй волны коронавируса.