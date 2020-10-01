Будет ли новый карантин в Москве: названо условие

Будет ли новый карантин в Москве: названо условие
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
продолжениеНовые ограничения в Москве затронут два миллиона человек
Число инфецированных увеличивается с каждым днем

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 8945 новых случаев, из которых 2424 – в Москве. Сергей Собянин сообщил, что второй волны не будет, однако подчеркнул, что число инфицированных COVID-19 в Москве скоро может приблизиться к 3 тысячам в сутки. 

Мэр столицы подчеркнул, что пока ограничения вводиться не будут, но все будет зависеть от поведения жителей Москвы. 

"Если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, то жёсткие ограничения не за горами", – заявил Собянин в эфире "России 24". 

Также в столице будет усилен контроль соблюдения мер безопасности. Власти Москвы будут проводить специальные рейды по театрам, кинотеатрам и другим местам массового скопления людей. 

Сергей Собянин добавил, что с 5 октября на 2 недели прекратят работу учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные секции. 

Напомним, что ранее стало известно, что работающих москвичей ждут новые ограничения из-за коронавируса. С 5 октября работодатели будут обязаны перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alexander Ch
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На мой взгляд - кто-то осваивает деньги у нас в Москве на фоне Ковида....
Т.к. ОРВИ и постоянно мутирутющий Ковид весьма близки по показателям. А "показатели" всегда хочется "прокрутить" в более выгодную сторону. Вот вам и объяснение необъяснимого, когда уровень заражения растет.
За простой грипп столько не платят, как за модный Ковид! Хотя смертность от гриппа поболе была и будет.
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