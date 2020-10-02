Новые ограничения в Москве затронут два миллиона человек

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Из-за коронавируса в столице планируют перевести на удаленку половину сотрудников

Московские власти попросили работодателей перевести на удаленную работу 50% сотрудников. Им посоветовали делать это постепенно, начиная с понедельника, 5 октября.

Новые ограничительные меры в столице связаны с распространением коронавируса. Они  коснутся 1,8 – 2 миллионов человек, рассказал РИА "Новости" заммэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Вначале на удаленку хотят перевести не менее 30% штата. В основном это будут офисные служащие, передает "Свободная пресса".

На промышленных, торговых и сервисных предприятиях это затронет сотрудников, присутствие которых не обязательно. Те, кто занят в непрерывном производственном процессе, останутся на рабочих местах, отмечает телеканал "360".

Ситуация с коронавирусом в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, критичная. Число зараженных растет с каждым днем все больше, скоро оно может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки.

Полина ДОРОЖКИНА

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