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Сергей Собянин рассказал, когда школьники вернутся к учебе после отдыха. Предварительно решено отправить учащихся на каникулы с 5 до 18 октября.
По словам мэра Москвы, точная дата возвращения детей в школы будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Пока что было принято решение продлить каникулы, чтобы замедлить прирост новых случаев коронавируса.
Собянин отметил, что эпидемия COVID-19 в столице набирает обороты. Среди всех заразившихся коронавирусом доля учеников и студентов составляет около 25%, передает телеканал "360".
Сергей Семенович сообщил, что во время каникул в Москве родителям следует ограничить круг общения своих детей.
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Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики