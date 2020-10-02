Возвращение детей в школы будет зависеть от ситуации с COVID-19

Сергей Собянин рассказал, когда школьники вернутся к учебе после отдыха. Предварительно решено отправить учащихся на каникулы с 5 до 18 октября.

По словам мэра Москвы, точная дата возвращения детей в школы будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Пока что было принято решение продлить каникулы, чтобы замедлить прирост новых случаев коронавируса.

Собянин отметил, что эпидемия COVID-19 в столице набирает обороты. Среди всех заразившихся коронавирусом доля учеников и студентов составляет около 25%, передает телеканал "360".

Сергей Семенович сообщил, что во время каникул в Москве родителям следует ограничить круг общения своих детей.