Когда закончатся длинные каникулы в Москве: Собянин назвал условие

продолжениеМосковских школьников могут вернуть на дистанционное обучение - СМИ
Возвращение детей в школы будет зависеть от ситуации с COVID-19

Сергей Собянин рассказал, когда школьники вернутся к учебе после отдыха. Предварительно решено отправить учащихся на каникулы с 5 до 18 октября.

По словам мэра Москвы, точная дата возвращения детей в школы будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране. Пока что было принято решение продлить каникулы, чтобы замедлить прирост новых случаев коронавируса.

Собянин отметил, что эпидемия COVID-19 в столице набирает обороты. Среди всех заразившихся коронавирусом доля учеников и студентов составляет около 25%, передает телеканал "360".

Сергей Семенович сообщил, что во время каникул в Москве родителям следует ограничить круг общения своих детей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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