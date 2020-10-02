В мэрии готовятся к "весеннему сценарию"

Московские школы могут вернуться к дистанционному формату обучения с 19 октября, после завершения осенних каникул. Такое заявление сделал источник "Интерфакса" в администрации города.

Отмечается, что власти города не исключают возвращения школ к удаленному формату обучения. Причина заключается в ухудшении эпидситуации в столице, росте заболеваемости коронавирусом среди учащихся и прочих факторах.

Также в мэрии сообщили, что сложившаяся эпидситуация в столице говорит о том, что очный режим обучения вряд ли возможен. Вероятнее всего, городские образовательные учреждения перейдут на дистанционный формат по "весеннему сценарию", сообщает агентство.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переносе осенних каникулах с ноября на октябрь.