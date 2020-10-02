Московских школьников могут вернуть на дистанционное обучение - СМИ

В мэрии готовятся к "весеннему сценарию"

Московские школы могут вернуться к дистанционному формату обучения с 19 октября, после завершения осенних каникул. Такое заявление сделал источник "Интерфакса" в администрации города.

Отмечается, что власти города не исключают возвращения школ к удаленному формату обучения.  Причина заключается в ухудшении эпидситуации в столице, росте заболеваемости коронавирусом среди учащихся и прочих факторах.

Также в мэрии сообщили, что сложившаяся эпидситуация в столице говорит о том, что очный режим обучения вряд ли возможен. Вероятнее всего, городские образовательные учреждения перейдут на дистанционный формат по "весеннему сценарию", сообщает агентство.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переносе осенних каникулах с ноября на октябрь.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей