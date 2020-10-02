Названы популярные мифы о COVID-19

Неправильные действия только ухудшают ситуацию

Более полугода назад россияне впервые столкнулись лицом к лицу с коронавирусной инфекцией. Страна пережила первый карантин и сейчас движется к введению второго. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы люди перестали верить ложной информации о COVID-19.

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов развеял распространенные мифы о коронавирусе.

По словам специалиста, одним из фейков является то, что вирус может "жить" в слюне или слизи в течение нескольких дней после заражения. Бекетов отметил, что размножение вирусов происходит внутри клеток. На поверхности слизистой они могут пробыть максимум пару часов.

Врач также предупредил, что нельзя промывать нос и горло раствором из соды, а также вдыхать ее пары. Это может привести к раздражению верхних дыхательных путей или серьезному ожогу.

Бекетов напомнил, что при появлении симптомов коронавируса лучше обратиться в больницу, а не заниматься самолечением, передает "Комсомольская Правда".  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального

В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет

Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей