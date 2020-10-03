Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 октября
Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/globallookpress.com
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От COVID19 излечились 5 563 человек

Оперативный штаб отчитался о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, стало известно, что за сутки инфекцией из Китая заразились 9 859 жителей страны. За все время диагноз подтвердили 1 204 502 у россиян.

В Москве, которая по-прежнему лидирует по числу новых случаев заболевания, коронавирус нашли у 2884 горожан. В Санкт-Петербурге 358 новых заболевших. В Московской области положительный тест на инфекцию сдали 259 человек.

Умерли от COVID19 174 пациента. Всего эпидемия унесла жизни 21 251 россиян.

Выздоровели от коронавируса 5 563 жителей страны. Всего победить болезнь удалось 975 859 человек.

В Москве и Подмосковье с 5 октября школьники уйдут на каникулы из-за роста числа заболевших. В столице с понедельника часть работающих перейдет на удаленку.

Полина ИВАНОВА

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