У экс-президента Украины двусторонняя пневмония

Петру Порошенко не удалось перенести COVID-19 на ногах, как он того хотел. Бывшего главу Незалежной госпитализировали. Об этом сообщила его супруга Марина Порошенко.

Как рассказа жена политика в "Фейсбук" его партии "Европейская Солидарность", ее мужа положили в одну из больниц Киева, которая принимает коронавирусных больных. Борется с недугом также одна из дочерей пары. По ее словам, несмотря на двустороннюю пневмонию, у Порошенко сильная воля, он также продолжает придерживаться рекомендаций врачей.

Супруга Порошенко также рассказала о том, что ситуация в больницах плачевная. Врачи находятся на грани истощения, медицинского оборудования, как и больничных коек не хватает. Она раскритиковала власти за то, что те тратили деньги на что угодно, но не на борьбу с инфекцией.

В конце сентября Порошенко рассказал о том, что заразился коронавирусом. Экс-президент Украины изолировался у себя дома. Тогда он пожалел, что ему пришлось прервать рабочие поездки по стране.

На Украине COVID-19 также перенесли супруга действующего президента Незалежной Елена Зеленская и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.