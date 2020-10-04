Статистика по коронавирусу на 4 октября

Статистика по коронавирусу на 4 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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За сутки в России выявили 10 499 зараженных

Оперштаб озвучил последние новости по коронавирусу.

За сутки от COVID-19 в России скончались 107 человек. На утро 4 октября выявлено 10 499 случаев коронавируса. При этом выздоровели за последние 24 часа 3 284 человек.

На первом месте по числу заболевших коронавирусом остается Москва – 3327  случаев. Количество заражений перевалило за три тысячи впервые с 23 мая. На втором Петербург – 392  зараженных, на третьей строчке Московская область – 296 заболевших, говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии коронавируса в России выявили 1 215 001 случаев, жертвами COVID-19 стали 21 358 человек. Вылечить медикам удалось 979 143  человека.

О ситуации с коронавирусом в Москве высказался глава города Сергей Собянин. По его словам, обстановка в столице несколько стабилизировалась. При этом число зараженных коронавирусом все равно приближается к тысяче человек в сутки, отметил глава Москвы в эфире телеканала "Россия 1". Собянин подчеркнул, что среди тех, кто подхватил вирус, велико число тяжелобольных, пишет РИА Новости.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Москве частично вернули ограничительные меры. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленку. Как сообщалось ранее, это решение затронет порядка двух миллионов человек в столице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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