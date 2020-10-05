Курс рубля
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По данным оперштаба, за последние сутки в нашей стране инфекцию из Китая подхватили 10888 жителей. За все время диагноз подтвердился 1225889 россиян.
Все так же лидирует по числу новых случаев заболевания Москва. В столице коронавирус диагностировали 3537 горожанам. В Санкт-Петербурге обнаружены 407 новых заболевших. Третье место держит Московская область, где положительный результат дали тесты 339 человек.
Умерли от COVID-19 за сутки 117 пациентов. В целом по России эпидемия унесла жизни 21475 граждан. Излечились от инфекции 982324 пациента.
С 5 октября из-за роста числа заболевших в Москве и Подмосковье школьники отправлены на каникулы. В столице с этого понедельника половина сотрудников перешли на удаленную работу.
По мнению Ханканди, Баку привлек к войне террористов
Ужесточение ограничительных мер может потребоваться для сдерживания роста числа зараженных