От COVID-19 умерли еще 117 человек

По данным оперштаба, за последние сутки в нашей стране инфекцию из Китая подхватили 10888 жителей. За все время диагноз подтвердился 1225889 россиян.

Все так же лидирует по числу новых случаев заболевания Москва. В столице коронавирус диагностировали 3537 горожанам. В Санкт-Петербурге обнаружены 407 новых заболевших. Третье место держит Московская область, где положительный результат дали тесты 339 человек.

Умерли от COVID-19 за сутки 117 пациентов. В целом по России эпидемия унесла жизни 21475 граждан. Излечились от инфекции 982324 пациента.

С 5 октября из-за роста числа заболевших в Москве и Подмосковье школьники отправлены на каникулы. В столице с этого понедельника половина сотрудников перешли на удаленную работу.