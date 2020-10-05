Американцы поставили в пример Путина после заражения Трампа

Американцы поставили в пример Путина после заражения Трампа
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Пользователи возмущены отсутствием добрых пожеланий зараженному коронавирусом президенту от его соперников

Российский лидер Владимир Путин обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу со словами поддержки после новости о том, как у главы США и его супруги выявили положительный тест на COVID-19. К президенту России присоединились премьеры Индии, Израиля и британский премьер Борис Джонсон, которые уже переболел инфекцией.

Американский президент на днях сообщил о недуге в соцсетях. После этого Путин направил ему распространенную на сайте Кремля телеграмму, пожелав скорейшего выздоровления. 

Стоит отметить, что многие читатели выразили крайнее возмущение тем, что оппоненты действующего президента Соединенных Штатов решили остаться в стороне – демократы Чак Шумер и Нэнси Пилоси не высказали слов поддержки Трампу. Некоторые пользователи в шутку написали под новостью о болезни Трампа на Fox News, что речь идет об "очередном сговоре русских".

"Срочная новость: перед нами сговор с русскими. Они помогают Трампу выздороветь, после чего начинается новое расследование", Сама Нэнси не стала обследоваться на COVID. Даже без маски ходит. Как же это понимать? У змей повышенный иммунитет?", "Нэнси даже маску не носит", "В прошлом месяце демократов раздражали твиты Трампа, а на этой недели они вдруг их полюбили. Потому что им остались считанные дни", "Надеюсь, что Чак и Нэнси смогут чему-нибудь из этого научиться, читая добрые пожелания от реальных мировых лидеров", – подытожила другая.

Ранее в Белом доме подтвердили информацию об ухудшении состояния Трампа.

Егор МАЛКОВ

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Alex Scher
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