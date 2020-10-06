Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
Пенсионерам во время самоизоляции нужно доплатить сумму, равную МРОТ. С таким предложением обратился в Минтруда член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Его инициатива касается работающих пожилых людей, которые не могут выполнять свои служебные обязанности удаленно или переложить их на других. Между тем в период пандемии снова вводятся частичные ограничения.
А таким людям по-прежнему необходимо передвигаться на транспорте и общаться по работе, что грозит заражением. Поэтому их важно поддержать финансово, отметил общественник в письме главе Минтруда, передает RT.
На прошлой неделе, напоминает URA.RU, московский градоначальник попросил столичных работодателей постепенно, начиная с 5 октября, перевести половину сотрудников на дистанционную работу в связи с ростом числа инфицированных COVID-19. Эти меры затронут до двух миллионов человек. Сначала почти треть сотрудников не будут ходить в офисы, а затем останутся на удаленке 50% жителей города.
Ранее сообщалось, что из-за повторного всплеска заболеваемости в Москве с 28 сентября частично введен карантин в первую очередь для пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями.
Армения надеется на помощь России
Пользователи возмущены отсутствием добрых пожеланий зараженному коронавирусом президенту от его соперников