Дополнительную поддержку могут оказать пожилым гражданам, которые продолжают трудиться

Пенсионерам во время самоизоляции нужно доплатить сумму, равную МРОТ. С таким предложением обратился в Минтруда член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Его инициатива касается работающих пожилых людей, которые не могут выполнять свои служебные обязанности удаленно или переложить их на других. Между тем в период пандемии снова вводятся частичные ограничения.

А таким людям по-прежнему необходимо передвигаться на транспорте и общаться по работе, что грозит заражением. Поэтому их важно поддержать финансово, отметил общественник в письме главе Минтруда, передает RT.

На прошлой неделе, напоминает URA.RU, московский градоначальник попросил столичных работодателей постепенно, начиная с 5 октября, перевести половину сотрудников на дистанционную работу в связи с ростом числа инфицированных COVID-19. Эти меры затронут до двух миллионов человек. Сначала почти треть сотрудников не будут ходить в офисы, а затем останутся на удаленке 50% жителей города.

Ранее сообщалось, что из-за повторного всплеска заболеваемости в Москве с 28 сентября частично введен карантин в первую очередь для пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями.