Число заболевших COVID-19 продолжает стремительно расти

За последние сутки, по данным оперативного штаба, коронавирус в 83 регионах диагностировали еще у 11615 россиян, таких показателей не было с мая. С момента начала пандемии всего в нашей стране инфицированы 1237504 человека.

Опасная болезнь унесла жизни еще 188 человек. Общее число жертв за время эпидемии достигло 21663 человек.

Вылечились за сутки 6252 пациента. В целом отрицательный результат дали тесты 988 576 жителей страны.

Максимальное число зараженных по-прежнему наблюдается в Москве. Там за сутки выявили 4082 новых случая. Это также наибольший прирост с мая. Следом идет Санкт-Петербург с 411 заболевшими. На третьем месте – Московская область, где коронавирус обнаружили у 347 человек.

Московские власти попросили работодателей с 5 октября отправить сотрудников на удаленную работу. Этоя затронет от 1,8 до 2 миллионов человек в столице.

Ранее медики назвали главную ошибку зараженных COVID-19. По их словам, большинство случаев коронавируса нужно лечить в домашних условиях. Если температура не поднимается выше 37,5 градусов, не стоит паниковать. Надо вызвать на дом врача, а не заниматься самолечением.

До этого сообщалось о возможности введения в нашей стране новых ограничений из-за коронавируса. Если эпидемиологическая обстановка в стране будет и дальше стремительно ухудшаться, то придется вернуться к практике карантина.