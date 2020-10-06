За сутки в Москве зарегистрировано 4082 новых заболевших COVID-19

Полностью излечились 1 156 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отчитался о текущей эпидемиологической обстановке в российской столице. Эксперты сообщили, что за прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 4082 москвича. Число новых заболевших стало рекордным за последнее время.

При этом медикам удалось полностью вылечить еще 1 156 человек. Эпидобстановка в Москве обостряется. На фоне резкого роста числа новых случаев инфицирования глава города Сергей Собянин решил открыть два резервных госпиталя для пациентов с COVID-11. Один из них располагается в выставочном центре "Сокольники", второй – в ледовом дворце "Крылатское".

Напомним, с 5 октября 2020 г. в российской столице действует требование о переводе 30% работников на дистанционный формат деятельности. При этом все лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями обязательно должны работать только на удаленке.

Кроме того, для стабилизации эпидемиологической обстановки и сдерживания прироста новых заболевших московские власти приняли решение увеличить продолжительность плановых осенних каникул в школах. Так, большинство учебных заведений ушли на отдых 5 октября. Перерыв в образовательном процессе продлится две недели до 18 октября.

Также 28 сентября начали действовать ограничения для лиц, находящихся в зоне риска. Речь идет о москвичах старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Таким гражданам настоятельно рекомендуется избегать больших скоплений людей, и по возможности оставаться дома. Также пожилым людям советуют отказаться от личного общения с родственниками и друзьями.

Власти города напоминают, что носить средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) нужно во всех общественных местах. Проведение массовых мероприятий под запретом.

В городе организован резерв коечного фонда для лечения инфицированных коронавирусом. Также у москвичей появилась возможность вакцинироваться от этого вируса. Чтобы поставить прививку, нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.