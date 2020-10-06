"Превзойдет первую": эксперт оценил опасность второй волны коронавируса

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В регионах может сложиться самая сложная ситуация

Вторая волна коронавируса в России уже идет, она "превзойдет первую". По ударом находятся те части страны, которые спокойно пережили весну. Об этом заявил член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, в столице сформировалась иммунная прослойка, а также есть факторы, которые не дают COVID-19 крайне активно поражать людей. При этом в регионах ситуация противоположная, отметил Лукашев в разговоре с РИА "Новости". 

Эксперт отметил, что прогнозов по пикам сделать сложно. Однако он полагает, что в Москве вторая волна эпидемии будет больше в два-три раза, уточняет телеканал "360". В Северной столице сложится похожая ситуация, а вот в регионах, добавляет вирусолог, она может быть непростой. 

Полина ИВАНОВА

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