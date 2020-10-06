Украина предложила ЕС помощь в борьбе с COVID-19

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Незалежной очень нужно действенное средство против инфекции

На саммите 6 октября посланники Киева хотят обсудить с европейцами вопрос о производстве препарата от COVID-19. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Он рассказал о намерении своей страны помочь ЕС с массовым производством вакцины. И добавил, что Незалежной тоже очень нужно такое средство.

На Украине есть заводы, которые могут подключиться к европейским и выпускать препарат, когда он будет готов, отметил Зеленский в интервью Politico Europe.

По официальным данным, в Незалежной на 6 октября 234584 жителя инфицированы COVID-19. Только за последние сутки на территории страны зафиксировано 4348 случаев заражения. Скончались еще 90 человек, всего за время пандемии умерли 4520 заболевших.  

Полина ДОРОЖКИНА

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