SARS-CoV-2 имеет эффект анестезии

Ученые из США сделали неожиданное открытие. По словам специалистов, коронавирус способен заглушать боль.

Эффект анестезии возникает благодаря соединению S-белка с рецептором ACE2, а также другими элементами. Об этом говорится в журнале Pain, являющемся официальным изданием Международной ассоциации по изучению боли.

Эксперты отметили, что именно из-за необычного свойства коронавируса многие случаи заболевания COVID-19 могут протекать бессимптомно. Исследователи продолжают тщательно изучать данную тему.

Ранее врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов развенчал популярные мифы, связанные с коронавирусом.