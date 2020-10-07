Общее количество заболевших в стране перевалило за 1 248 тысяч человек

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные о распространении инфекции в России по данным на 7 октября. За сутки COVID-19 подхватили еще 11 115 человек, зарегистрировано 202 смерти от вируса, а 6 699 человек смогли выздороветь. Сведения собрали в * регионах страны.

Самая тяжелая ситуация по распространению болезни в столице. Среди жителей Москвы коронавирус выявили еще у 3 229 человек. Следом идет Санкт-Петербург, где за сутки заболели 456 граждан. Замыкает тройку Московская область с 395 заболевшими.

Медленней всего инфекция распространяется в Ненецкой и Чукоткой АО. За сутки там обнаружили по 1 заразившемуся.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России доросло до 1 248 619 человек по данным на 07.10.20, из которых 995 275 выздоровели. Всего погибшими от последствий инфекции считаются 21 865 человек.

Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса по масштабу превзойдет первую. На это повлияют сразу несколько факторов.

Пока о самой болезни, вызываемой воздействием вируса, медикам известно не так много. Недавно они сообщили о неожиданном "лечебном" свойстве коронавируса.