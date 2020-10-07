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Петр Порошенко продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Однако пока доктора не могут сказать ничего утешительного. Более того, эксперты столкнулись с серьезными трудностями.
У страдающего двухсторонней пневмонией бывшего президента Незалежной сильно загустела кровь. Из-за этого врачи даже не могут взять материалы для оценки текущего состояния организма политика.
Тревожными вестями о здоровье бывшего лидера украинцев
поделилась его супруга Марина Порошенко в эфире передачи "Соромно", опубликованной на ютуб-канале журналистки Янины Соколовой.
Экс-первая леди Украины также рассказала, как обстоят дела у их с Петром наследницы. 20-летняя Евгения тоже подхватила коронавирус. Однако организм девушки хорошо справляется с недугом – болезнь протекает в легкой форме.
О том, что заразившийся коронавирусом Порошенко попал в больницу, стало известно в начале октября. Бывшему главе Незалежной не удалось перенести опасную болезнь на ногах, как он того хотел.
Политика
положили в одну из киевских больниц, которая принимает коронавирусных пациентов.
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