Новые ограничения по коронавирусу в Москве: важное

Новые ограничения по коронавирусу в Москве: важное
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
Мэр города подробно разъяснил ситуацию с каникулами и штрафами

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Москве 25 сентября ввели новые ограничения, причем распространяются она даже на тех, кто уже переболел инфекцией. Мэр Сергей Собянин рассказал о мерах предосторожности и ответил на основные вопросы жителей столицы.

Кого коснутся ограничения в Москве

Вновь введенные правила будут действовать для всех, независимо от наличия антител в организме. Отличить переболевших от тех, кого коронавирус еще не коснулся, на улице невозможно, к тому же такое разделение поспособствует распространению поддельных справок. Собянин пояснил:

"Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни".

Кого отправили на каникулы и удаленную работу

Власти не обязывают частные школы и кружки объявлять о каникулах, но рекомендуют это сделать. Мэр объяснил, что паузу нужно сделать всем учебным заведениям одновременно, чтобы снизить уровень заболеваемости.

Всем компаниям по-прежнему советуют перевести работников на удаленную работу. Людям старше 65 лет рекомендуют взять отпуск и по возможности не выходить из дома.

Какой штраф грозит за отсутствие маски

Маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте также обязательны. Сотрудники имеют право не обслуживать москвичей без средств индивидуальной защиты, а штраф может достигнуть 4 тыс. руб., сообщил Собянин на своем официальном сайте.

По его словам, с января этого года на борьбу с инфекцией правительство Москвы потратило более 213 млрд рублей, передает URA.RU.

По последним данным, в России выявили 11 115 новых случаев заражения COVID-19 на утро 7 октября.

Карина СИРАЗОВА

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