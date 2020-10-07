Чубайс заразился коронавирусом

Чубайс заразился коронавирусом
Анатолий Чубайс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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О положительном тесте он сообщил в соцсети

Анатолий Чубайс заразился COVID-19. Об этом председатель правления АО "Роснано" сообщил на своей странице в Фейсбук. 

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется",

– написал он.

Чубайс сообщил также, что компания продолжает работать на удаленке и призвал россиян быть осторожнее. Опасность коронавируса нельзя недооценивать, подчеркнул он.

"...берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья", – говорится в сообщении. 

Ранее "Утро.ру" подробно писало о новых ограничениях в Москве на фоне роста случаев коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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