Чубайс заразился коронавирусом

О положительном тесте он сообщил в соцсети

Анатолий Чубайс заразился COVID-19. Об этом председатель правления АО "Роснано" сообщил на своей странице в Фейсбук.

"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется",

– написал он.

Чубайс сообщил также, что компания продолжает работать на удаленке и призвал россиян быть осторожнее. Опасность коронавируса нельзя недооценивать, подчеркнул он.

"...берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья", – говорится в сообщении.



Ранее "Утро.ру" подробно писало о новых ограничениях в Москве на фоне роста случаев коронавируса.