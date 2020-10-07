Чубайс заразился коронавирусом

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Анатолий Чубайс заразился COVID-19. Об этом председатель правления АО "Роснано" сообщил на своей странице в Фейсбук.
"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется",
– написал он.
Чубайс сообщил также, что компания продолжает работать на удаленке и призвал россиян быть осторожнее. Опасность коронавируса нельзя недооценивать, подчеркнул он.
"...берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья", – говорится в сообщении.
Ранее "Утро.ру" подробно писало о новых ограничениях в Москве на фоне роста случаев коронавируса.
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