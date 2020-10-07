Борьба с COVID-19 затянется на несколько лет - эксперт

Борьба с COVID-19 затянется на несколько лет - эксперт
Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Инфекция будет проходить волнообразно, считает академик

Сложившаяся эпидситуация распространения инфекции говорит о том, что коронавирус сохранится в среде людей до 2025 года, а болезнь будет проходить волнообразно. Такое заявление сделал профессор медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин.

Он заявил, что ведущие прогнозисты разработали модели, предполагающие три сценария развития. Последняя из них как раз и соответствующему положению, которое говорит о том, что инфекция будет давать о себе знать до 2025 года.

Эксперт уточнил, что в какие-то периоды будет наблюдаться рост заболеваемости, а в иные промежутки – спад.

Также академик заявил, что октябрь сопровождается высоким уровнем респираторных инфекций, а сейчас к ним добавился коронавирус.

За последнюю неделю, рассказал Чучалин, наблюдалась клиническая картина, которую можно описать как синдром острой простуды – в основном у пациентов подвергались поражению верхние уровни дыхательной системы, легкие и сосуды оставались нетронутыми.

Ранее академик РАН Александр Лукашев заявил, что в РФ уже наблюдается вторая волна COVID-19, превосходящая по количеству зараженных людей первую.

Ранее американские специалисты заявили, что коронавирус может блокировать болевые ощущения. Именно из-за этого, по их словам, многие случае заболевания протекали без симптомов.

Егор Малков

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