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Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. По некоторым данным, рост заболеваемости зарегистрирован в 60-ти регионах страны.
При этом в 20-ти регионах наблюдается стабильная ситуация. Где-то обстановка улучшается, о чем говорит рост числа выздоровевших.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что у россиян есть два варианта выбора. Первый – это соблюдать все требования правительства и пользоваться средствами защиты. Второй, менее приятный – столкнуться с серьезными ограничительными мерами, передает РИА "Новости".
Скорее всего под последним государственный деятель подразумевает карантин.
Ранее профессор медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин дал свой прогноз относительно борьбы с коронавирусом. По словам эксперта, COVID-19 будет находиться в среде людей вплоть до 2025 года.
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