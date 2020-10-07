Ситуация с COVID-19 осложняется

Эпидемиологическая обстановка в России продолжает ухудшаться. По некоторым данным, рост заболеваемости зарегистрирован в 60-ти регионах страны.

При этом в 20-ти регионах наблюдается стабильная ситуация. Где-то обстановка улучшается, о чем говорит рост числа выздоровевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что у россиян есть два варианта выбора. Первый – это соблюдать все требования правительства и пользоваться средствами защиты. Второй, менее приятный – столкнуться с серьезными ограничительными мерами, передает РИА "Новости".

Скорее всего под последним государственный деятель подразумевает карантин.

Ранее профессор медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин дал свой прогноз относительно борьбы с коронавирусом. По словам эксперта, COVID-19 будет находиться в среде людей вплоть до 2025 года.