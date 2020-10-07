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Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости по коронавирусу, после которого наступит и увеличение числа смертей. Когда это произойдет, рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн.
Обычно между пиком заболеваемости и смертности проходит около недели, объяснил врач. По его словам, это вовсе не означает, что болезнь будет протекать хуже. Также не ожидается и столь тяжелой ситуации, как это было весной.
"Процент летальности не увеличится, он остается в пределах 1,5-2%",
– заверил вирусолог в беседе с URA.RU.
За последние сутки инфекцию подхватили 11 115 россиян и 202 человека умерли. В связи с этим в Москве вводят дополнительные ограничения.
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