В ситуации с пандемией ожидается коренной перелом

Зараженных в нашей стране становится все больше. И многие задаются вопросом, сколько может продлиться вторая волна COVID-19. У вирусологов на этот счет разные мнения. Некоторые из них высказываются пессимистично, говоря о затяжном периоде.

Пока трудно предсказать, когда будет пройден пик и начнется снижение. В конце апреля, когда казалось, что плато осталось позади, этого не случилось. Так что теперь, даже в случае уменьшения числа заболевших или одних и тех же показателей в течение недели, торопиться с выводами не следует, сказал "Известиям" вирусолог Александр Лукашев.

Заболеваемость сейчас растет не намного больше, чем весной, отметил он. И добавил, что точно предсказать нельзя, однако до конца этого года перелом может произойти.

Другое мнение у инфекциониста Евгения Тимакова. Количество инфицированных станет увеличиваться только в ближайшие три недели, затем все пойдет на спад, который продлится до конца января 2021 года, сообщил врач, передает URA.RU.

При этом стоит учесть тот факт, что пока заболевают расслабившиеся после долгого нахождения на строгой изоляции и соблюдения масочного режима. Но после завершения нынешних двухнедельных каникул и месячной удаленной работы люди будут контактировать, проигнорируют правила безопасности, и снова начнется рост числа зараженных, предупредил Тимаков.

Накануне, 7 октября, в России был почти достигнут тот же пик заболеваемости, что и 11 мая, когда жители были на самоизоляции. Теперь власти дали некоторые рекомендации (школьники отправлены на 14-дневные каникулы, сотрудники офисов трудятся на дому), однако решений о новых строгих ограничениях еще не приняли.