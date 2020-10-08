От COVID-19 умер 191 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Так, за сутки в России выявили 11 493 новых случаев заражения. За все время диагноз подтвердили у 1 260 112 человек.

В Москве, которая сохраняет лидерство в печальном рейтинге, за сутки инфекцию из Китая нашли у 3323 горожан. В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили 461 человек. В Московской области положительный тест сдали 433 жителей.

Умер за сутки 191 пациент. За все время эпидемии болезнь не смогли одолеть 22 056 россиян.

Выздоровевших оказалось 7 054 человек. Всего излечились 1 002 329 жителей страны.

Тем временем, в Москве действуют новые ограничения из-за роста чиста заболевших. При этом вирусологи дают неутешительные прогнозы по развитию второй волны эпидемии.