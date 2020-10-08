Зеленский пришел в бешенство из-за российской вакцины для Медведчука

Зеленский пришел в бешенство из-за российской вакцины для Медведчука
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной заявил, что Евросоюз поможет Киеву сделать настоящую вакцину

Украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул оппозиционного политика Виктора Медведчука, возглавляющего фракцию "Оппозиционная платформа – за жизнь", за прививку против коронавируса, сделанную в Крыму. Президент Незалежной обозвал его "циником", который пользуется "незавершенными средствами".

На днях состоялась встреча Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Лидер "За жизнь" сообщил, что уже испытал на себе российскую вакцину "Спутник V", когда проводил время с супругой и сыном в Крыму. Медведчук заверил, что вся семья прекрасно перенесла процедуру, а разработка российских специалистов – эффективнейшее лекарство против коронавируса.

В своем заявлении Зеленский сообщил, подводя итоги саммита "Украина – ЕС", что Брюссель заявил о готовности оказать помощь Киеву в разработке "настоящей вакцины", которая не вызовет сомнений в научный кругах.

Также лидер Незалежной написал на своей странице в "Фейсбук", что Украина "уверенно идет" в сторону полноценного членства в Евросоюзе. Более того, Киев договорился с Брюсселем об "Открытом небе" и "безвизе в промышленности".

Сроков по реализации достигнутых договоренностей президент Украины называть не стал.

Ранее Зеленский изъявил желание пойти на переговоры с Кремлем, заявив о том, что намерен остановить войну в Донбассе.

Егор МАЛКОВ

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