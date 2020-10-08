Названо число переболевших коронавирусом детей

Большинство несовершеннолетних имели легкую форму заболевания

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько детей переболели COVID-19 за первое полугодие 2020-го года. Практически все перенесли болезнь в легкой форме.

Так, за шесть месяцев коронавирус обнаружили у 47 тысяч детей. Это составляет 8,2% от общего количества заболевших россиян, передает телеканал "360".

Представитель Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что у большинства несовершеннолетних COVID-19 протекал бессимптомно. С потерей обоняния или вкуса сталкивались лишь некоторые.

Напомним, на сегодняшний день выявлено 11 493 новых случаев заражения в России. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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