Сидите дома: предстоящие выходные омрачило сообщение Минздрава

Сидите дома: предстоящие выходные омрачило сообщение Минздрава
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Россиян призвали не выходить на улицу из-за роста случаев коронавируса

Предстоящие выходные лучше провести дома, чтобы остановить распространение коронавируса в России. Такие рекомендации дали в Минздраве.

Рост заболеваемости COVID-19 сейчас наблюдается во многих регионах. Только в Москве за последние сутки выявили 3323 новых случаев. Именно поэтому стоит воздержаться от посещения публичных мест, поездок на общественном транспорте и даже походов в гости, сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В ведомстве напомнили о том, как важно соблюдать дистанцию, а также носить маски и соблюдать правила гигиены. Россиян призвали поддержать медиков и снизить нагрузку на больницы, передает РИА "Новости".

Напомним, что с 25 сентября в Москве вернули ограничения по коронавирусу. Школьников отправили на карантин, а большую часть сотрудников компаний – на удаленную работу.

По мнению специалистов, период COVID-19 в России затянется до 2021 года. А вот после увеличения числа заражений, которое наблюдается сейчас, вскоре наступит и пик смертности.

Карина СИРАЗОВА

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